«Красота – страшная сила!». Как девушки спасли выставку военной техники?

Сегодня, 10:28

Выставка Министерства обороны России «Армия-2019» прошла неутешительно.

Повышенный интерес СМИ и публики к выставке современной военной техники не оправдал своих ожиданий. В этом году организаторы поступили довольно странно, распределяя время и круг лиц для демонстрации некоторых интереснейших образцов. Некоторые жители и гости столицы так и не попали на мероприятие.

Гости были разочарованы. И выставка «Армия-2019» чуть было действительно не стала провальной. Однако нашлись везунчики, все же попавшие на мероприятие. Они с восторгом отметили, что представительницы прекрасного пола, работающие моделями на выставке, произвели фурор своей красотой.

Конечно, в голову могут закрасться саркастические мысли о несовместимости нежных девушек-моделей и грубой военной техники. Но нужно отдать должное работницам – отстоять несколько часов на каблуках, представляя экспонаты, смогут только самые выносливые.

Вот очередное подтверждение знаменитой фразы «Красота – страшная сила!». В России это понимают и активно используют.