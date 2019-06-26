Ни рыба, ни сало? Украинские военные ССО ВСУ вступили в НАТО

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Одно из подразделений ВСУ Украины получило сертификацию, как подразделение быстрого реагирования Североатлантического блока.

24 июня на территории Литвы, 140 центр Сил специального назначения, принадлежавший вооруженным силам Украины, сдал экзамены на профпригодность своим западным коллегам. Полученный документ теперь позволяет силам ССО ВСУ войти в состав подразделений SOF (Special Operation Forces).

Созданные в начале 21 века в Праге Силы быстрого реагирования НАТО (NRF – NATO Response Force) имеет на своем балансе сухопутные войска, войска спецназначения, а также воздушные и морские подразделения для сдерживания, в случае серьезного кризиса, врага в течение тридцати дней. За все время своего существования спецподразделения NRF применялись всего четыре раза. В 2004 году спецназ обеспечивал безопасность Летних Олимпийских игр в Афинах. В том же 2004 году подразделения стояли на страже президентских выборов в Афганистане. А в 2005 году участвовали в устранении последствий урагана Катрин в США и землетрясения в Пакистане. Не воюют, но и без дела не сидят: ни рыба, ни сало. Руководит всеми операциями центра, специально созданный Североатлантический совет из представителей стран участниц блока НАТО.

Первоначальный принцип не приглашать на службу подразделения из стран, не входящих в блок, был отвергнут уже в третий раз. Первые два исключения из правил коснулись скандинавских стран - Швеции и Финляндии. Теперь исключение сделали и для украинских военных. Стремление руководства Украины войти в североатлантический военный блок, стало являться приоритетной задачей после госпереворота в 2014 году. Однако даже в самом альянсе нет однозначной точки зрения на стремления украинских политиков. Многие не хотят по тем или иным причинам видеть в блоке украинского солдата. Вот поэтому данное событие в СМИ Украины было названо, как историческое и приближающее долгожданное вступление в Североатлантический альянс. А пока, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал всестороннюю помощь Украине в развитии сухопутных и морских военных сил.