«С мечом придёшь – от Калаша получишь». Новинки Концерна «Калашников» «взорвали» сеть

Сегодня, 07:00

Представлены свежие версии легендарного АК — РПК-16, АК-12, АК-200 и комплект модернизации АК-74.

Оружие было показаны на выставке «Дни передовых технологий правоохранительных органов РФ» и «взорвали» сеть. Не так давно концерн “Калашников» поставил перед собой задачу совершить рывок в создании более совершенного автомата для нужд российских силовиков. На тот момент, старые образцы АКМ и АК-74 морально устарели и требовали доработки и модернизации, которые бы способствовали повышению служебных характеристик, уменьшению веса оружия, сохранив при этом прежнюю надежность механизмов. Комплект модернизации для АК-74, который в 2014 году впервые был показан на параде Победы в Москве, позволил усовершенствовать на тот момент несколько миллионов образцов данного семейства и сэкономить для Министерства Обороны РФ на приобретении новых, более дорогих образцов автоматов. АК-47, теперь уже модернизированный, приобрел жесткую крышку ствольной коробки с планкой Пикатини, новый пламегаситель для снижения вспышки при стрельбе в темное время суток и эргомичный складывающийся приклад. Правда, данный комплект добавлял вес для автомата, что явилось основной причиной для разработки новых видов «калашей».

Семейство АК-200 уже имели встроенные изменения в конструкцию без использования различных переходников, что значительно уменьшило вес оружия. На двухсотой серии стали применять магазины с окошечками для визуального отслеживания за количеством патронов и датчиком тактильного контроля, позволяющий не глядя определить, снаряжен ли магазин или нет. АК-200 уже приняли на вооружение в Росгвардии, а вот в Вооруженные силы России с 2018 года стал использоваться более усовершенствованные АК-12 и АК-15. Новые модификации стали иметь меньшую отдачу на плечо при стрельбе. Было снижено время перезарядки благодаря новой затворной задержке. Цевье перестало касаться ствола, поэтому точка опоры при хвате автомата ни как не влияло на среднюю точку попадания. Прицельная линия автомата значительно удлинилось, по сравнению с другими моделями. Предельный темп стрельбы вырос до 650 выстрелов в минуту. Это сделало АК-12 на сегодняшний день самым современным вариантом из всех «калашей». Конечно же, концерн провел капитальную модернизацию ручного пулемета и предоставил разработку своего РПК-16. В пулемете воплотились лучшие характеристики АК-12: легкий вес, улучшенная эргономика и быстрая установка различных прицельных комплексов. Пулемет можно задействовать в качестве мощного средства огневой поддержки или превратить его в высокоточное оружие простой заменой ствола. Минобороны РФ уже подписало контракт на серийную поставку РПК-16 для ВС России. Впрочем, все виды оружия концерна «Калашников» входят в орбиту армии нашей страны, поэтому, немного перефразируя известное изречение: «С мечом придёшь – от Калаша получишь».