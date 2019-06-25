«Глиномесы» атакуют. Автомат Калашникова помогает Армии России копать ямы?

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Устаревший АК остается самым востребованных в мире из-за его «широкого» применения.

Автомат Калашникова, или АК-47, был разработан в 1947 году, а поставлен на вооружение двумя годами позже. Винтовка была сконструирована лауреатом Сталинской премии молодым Михаилом Калашниковым.

Автомат стал самым популярным и востребованным в мире — более 70 миллионов различных модификаций по всему миру, а оборот винтовки занимает 20% всего оружейного объема.

В странах 3-го мира, АК-47 до сих пор остается самым востребованным, в взирая на более новые, но дешевые модификации, такие как АКМ-74.

Слава о солдатах-срочниках в российской армии гремит далеко за пределами страны — красить газон, стричь газонокосилкой снег, набивание подушек до квадратной формы. Как говорится, чем бы солдат не занимался, лишь бы устал.

Не каждому солдату срочной службы удается пострелять из боевого оружия и съездить на стрельбища, а оружие выдается каждому. Из-за этого, так сказать, противоречия, солдату находят все более неординарное применение своему оружию — и это способно помочь даже в боевых условиях.

Самым странным можно назвать слух о применении автомата Калашникова вместо саперной лопаты. Крепкий корпус штурмовой винтовки позволяет выкапывать даже глинистые почвы, за что лобовая атака с АК на перевес в народе называется атакой «глиномесов».

Более того, автомат достаточно не прихотлив в содержании и подобная нагрузка редко когда сказывается негативно на его основном функционале.

Так что находчивости российских срочников можно лишь позавидовать — в экстремальных условиях человек способен и не на такое.