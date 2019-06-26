«…Погибель сулят»: Турция готовится к «восточной» войне с США и Россией

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Видеоролик турецкой армии «объявил войну» двум главным партёнрам Анкары.

Министерство обороны Турции недавно провело видеопрезентацию своих новейших крылатых ракет, разработанных для «защиты» Турции от внешней угрозы. Протвокорабельная ракета (ПКР) получила название Atmaca, а её «сухопутная» сестра крылатая ракета (КР) получила название SOM.

На видеоролике показано как ПКР Atmaca поражает американский крейсер, а КР SOM уничтожает наземную цель, которую «прикрывает» с земли российский зенитно-ракетный комплекс С-125. Стараясь продемонстрировать всю турецкую мощь «сказочный» видеоролик ненароком обидел двух последних партнёров турецкого президента Эрдогана.

Турецкая армия считается самой сильной армией блока НАТО, после американской. Во многом этому мнению способствует развитая оборонная промышленность Турции, которая позволяет этой стране вооружать армию собственными образцами военной техники, а не только закупать их у других стран. Однако, приобретать сложные образцы военной техники турки предпочитают приобретать у Москвы и Вашингтона.

Видеороликом, в котором новейшие турецкие ракеты «поражают» американские и российские цели Анкара решила продемонстрировать свою самостоятельность. Данную самостоятельность можно даже расценить как признак того, что Турция готовится к войне с Россией и США, но при этом нельзя забывать, что несмотря на все свои амбиции потомков турецких султанов, Турция слишком слаба для противостояния с Россией, не говоря уже про находящиеся в другом полушарии США. Однако все же вспоминаются строчки из известной песни мультфильма «Алладин» -

О дивный восток!

О сказочный край!

Здесь яд и булат

Погибель сулят,

Смотри не зевай!