Даже собаку сутулую... Датский полярный спецназ «слился» перед спецназом ГРУ

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Военные лыжники Дании не выдерживают конкуренции за звание «Хозяев Арктики».

В XXI веке становится очевидной исчерпаемость природных ресурсов и главной «кладовкой» человечества становится Арктика, ресурсы которой огромны, но их никто ещё не добывал. В этой связи, страны, имеющие выход к Арктике, сталкиваются друг с другом в жёсткой конкуренции.

Одной из таких стран является Дания, которой до сих пор принадлежит крупнейший остров Земли – Гренландия. Эта суровая земля, покрытая вечными льдами, требуют для своих особых условий особых войск. Для датчан таковыми войсками является лыжный патруль «Сириус».

Лыжный патруль «Сириус» уникален во всём. Данная часть является сугубо подразделением разведки – в «Сириусе» служит чуть более 30 человек и они передвигаются по северной оконечности Гренландии на собачьих упряжках. Несмотря на то, что шутка про собаку сутулую напрашивается сама собой, стоит отметить, что только собачьи упряжки способны эффективно проходить в данных географических условиях.

На вооружении датского полярного спецназа состоят автоматические пистолеты Glock, которые наиболее эффективны против белых медведей, и винтовки M1917 Enfield, потому что только эти винтовки столетней давности способны стрелять в условиях арктических морозов.

Винтовка M1917 Enfield

Ближайшим аналогом «Сириуса» являются Арктические войска России. Это «обычные» войсковые части, заточенные под бой сугубо в условиях Арктики. На их вооружении стоят современные образцы военной техники и оружия, а не устаревшие винтовки вековой давности. Бойцы Арктических войск способны выполнять в Заполярье боевые задачи любой сложности – от патрулирования и разведки, до прямых наступлений. В состав Арктических войск России входят и специально обученные отряды спецназа ГРУ, способные действовать не только на броне - и авиатехнике, но и с использованием оленьих и собачьих упряжек.

В этой связи нельзя не отметить, что пугая население Дании фантомной «российской угрозой» датский полярный спецназ «слился» перед спецназом ГРУ. Бывшие солдаты датской армии, спешно переобучаемые в военных лыжников вряд ли могут противостоять российским профессионалам войны. Однако, датское руководство пытается убедить их в обратном.