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Киев готовится участвовать в войнах альянса по всему миру.

Евроатлантические мечты Украины начинают понемногу сбываться. 24 июня украинские спецназовцы из состава 140-го центра ССО ВСУ прошли сертификацию НАТО в качестве подразделения специального назначения (SOF). Это торжественное событие теперь официально даёт украинцам право проливать кровь в интересах Североатлантического альянса и участвовать в боевых операциях, проводимых НАТО.

В официальном пресс-релизе, опубликованном украинскими СМИ, подчеркивается, что Украина стала первой страной не членом НАТО, подразделения которой прошли сертификацию по данному стандарту.

Очевидно, что данное событие обрадует, как экс-президента страны Петра Порошенко, так и его приемника Владимира Зеленского. Еще больше, однако, радоваться стоит рядовым гражданам страны, так как теперь их дети, мужья и братья могут получить на руки не только войну на Донбассе, но и сразу несколько других военных конфликтов.

Военнослужащие НАТО ежедневно проводят боевые операции на Ближнем Востоке и в различных африканских странах, теряя в среднем по нескольку солдат убитыми каждую неделю. Теперь к борьбе с врагами Вашингтона и Брюсселя подключится и Киев.