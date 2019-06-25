Импортное - лучшее: Российские снайперы выбирают «западные» винтовки

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Снайпер российской армии был замечен с винтовкой International Arctic Warfare

На учениях с пакистанским отрядом специального назначения SSG российский снайпер был замечен с L96A1, более известной широкой публике как AWP (хотя AWP - это лишь портативная модель).

В СССР снайперская стрельба в привычном ныне понимании не применялась после Второй Мировой. Основным оружием снайпера стала СВД, которая по современной классификации является скорее винтовкой марксмана, то есть стрелка поддержки, а не снайпера. Несомненно СВД - отличное оружие, но эта винтовка не может заменить классическую винтовку с болтовым затвором. После развала Союза, в РФ долго искали замену СВД для снайперов, и за время поисков многие уже успели по достоинству оценить продукцию западного производства. И когда на отечественном рынке появились винтовки СВ-98 и изделия Лобаева, многие просто не захотели переходить на новые системы.

Российская ДВЛ-10 в бесшумном исполнении

Снайперов можно понять – привычка к конкретному оружию для них крайне важна. Многие стрелки годами не расстаются со своим оружием, не меняя его и доводя для идеального состояния. Для одиночных снайперов это вполне нормальная практика, хоть это и не слишком патриотично выглядит.

Вероятно с каждым годом представителей ССО, владеющих иностранным оружием, будет становиться все меньше, ведь новейшие системы российского производства ничем не уступают, а во многих моментах и превосходят западные аналоги. Винтовки Лобаева и вовсе являются бестселлерами в своем классе, а некоторые из них вообще не имеют аналогов.