Переоцененная легенда: Командир СОБРа раскритиковал знаменитый пистолет АПС

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Знаменитый армейский пистолет назвали совершенно бесполезным для настоящей войны.

АПС - это оружие, за которым закрепился весьма интересный статус, многие военные специалисты считают, что это пистолет, который в руках командира может заменить и ПМ и АК, то есть вместо того, чтобы брать стрелковое оружие и запасное, достаточно взять один АПС и хватит. Конечно же, в немалой степени это обусловлено логикой, при которой командир не должен вступать в бой. Реалии войны, правда, ставят на такой логике крест. Как бы не хотелось командирам оставаться за линией соприкосновения, чаще всего приходится вступать в огневой контакт.

И в этом, по словам СОБРовца, АПС - откровенно плох – как пистолет он слишком громоздкий, стрелять из него в автоматическом режиме с одной руки почти невозможно, а если стрелять одиночными – он не показывает лучших результатов, чем привычный ПМ. А если особой разницы нет – зачем таскать гораздо более тяжелый и неудобный пистолет? Увеличенный магазин не слишком компенсирует тяжелый спуск и неудобный хват. Пристегивание кобуры, конечно, исправляет ситуацию, делая из посредственного пистолета неплохой пистолет-пулемет, однако как замена тому же АК АПС также плох – он и не был рассчитан на это, поэтому стрельба дальше чем на 100 метров, даже одиночными, почти невозможна. А бои частенько проходят на дистанциях свыше эффективных для этого пистолета. Специалист также отмечает, что эта беда свойственна не только для АПС, но и для всех систем под патрон 9х18ПМ, так как он откровенно слаб для стрельбы на дальние дистанции. При этом СОБРовец делает особый акцент на том, что патрон не является при этом плохим, он просто не предназначен для выполнения задач, которые иногда ставят для него бойцы.

АПС с пристегнутой кобурой

Свои выводы об эффективности этого оружия командир сделал после чеченской командировки, в которой ему довелось повоевать с этим оружием весьма немалое время.

Важно отметить, что как вторичное оружие знаменитый АПС все же имеет право на жизнь, однако из-за его размеров он не очень удобен в ношении, и ПМ, как запасное оружие - гораздо удобнее.