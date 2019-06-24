Учатся на русской крови: В США извлекли уроки из гибели пилота ВКС РФ в Сирии

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Американских летчиков оснастят принципиально новым оружием.

Отличительной чертой любой хорошей армии всегда было умение учиться на ошибках. Причем, желательно, не на своих. Российские ВКС без преувеличения являются одной из лучших военных авиаций в мире, однако у них есть целый ряд системных проблем, которые год за годом остаются неисправленными.

Одним из таких, казалось бы, дурацких, но тем не менее весьма болезненных для пилотов моментов является отсутствие у них мощного личного оружия, которым они могли бы воспользоваться на вражеской территории, если им пришлось катапультироваться.

Так, в феврале 2018 года, в небе Сирии был сбит штурмовик ВКС РФ Су-25. Пилоту – Роману Филипову – удалось катапультироваться, но к месту его приземления стали спешно стекаться боевики, а единственным оружием летчика был пистолет АПС с совсем небольшим количеством патронов. Отстреливаясь из пистолета, Филипов смог на некоторое время задержать окружавших его террористов, но его огневая мощь оказалась сильно неравна и пилот принял решение подорвать себя гранатой, чтобы не попасть в плен.

Пистолет АПС Романа Филипова - это стандартное личное оружие пилотов ВКС РФ в Сирии

Впечатление этот геройский поступок произвел на всех военных мира, однако лишь американцы поспешили сделать из произошедшего определенные выводы. В США закономерно рассудили, что, окажись у пилота вместо пистолета – автомат, то это существенно бы подняло его шансы на выживание и, возможно, позволило бы спастись – либо пробившись к своим, либо задержав врага до подхода помощи.

Карабины GAU-5A - с 2019 года стандарное личное оружие пилотов ВВС США

В результате, в 2019 году на вооружение экипажей американских истребителей и штурмовиков начали поступать автоматические карабины GAU-5A, представляющие собой армейские автоматы М4, серьезно модифицированные под нужды ВВС. Очевидно, что огневая мощь такого оружия значительно превосходит любые пистолеты.

Станет ли наличие этого GAU-5A решающим для спасения жизни кого-ибо из пилотов – сказать трудно, но все же хочется верить, что вслед за американцами учиться на крови русских солдат начнет и российское военное руководство.