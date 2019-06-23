Бабы ещё нарожают: Командование бросило спецназ США умирать в засаде

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Небольшая группа спецназа оказалась в окружении и без какой-либо поддержки.

В США обсуждают очередной провал вооруженных сил. Во время одной из операций в африканском Нигере, небольшой отряд спецназа вместе с отрядом правительственных сил, оказался окружен подавляющими по численности отрядами боевиков. Несмотря на запросы, никакой подмоги предоставлено не было, а французская авиация, которая должна была оказать помощь в операции, прибыла только через два часа, и существенно повлиять на исход не смогла, так как определить где свои, а где чужие не представлялось возможным. В итоге почти весь отряд оказался уничтожен.

Вероятно, это событие хотели оставить в тайне, однако, в сеть утекла запись этого боя из нашлемной камеры одного из бойцов. Пользователи сети оказались шокированы подобным, то, как бойцы погибают один за другим, без какой-либо реакции от командования действительно ужасает. Спецназ оказался настолько деморализован, что попытался отступить, бросив своих товарищей на произвол судьбы, однако отступление удачным назвать не выйдет. В итоге 4 спецназовца погибли, а ещё 2 получили ранения.

Бойцы использовали небронированный джип в качестве транспорта

Наибольший градус недовольства вызвал даже не сам ролик и события, а реакция Президента Трампа, который общаясь с вдовой одного из погибших якобы сказал, что солдат «знал, на что подписался» имея ввиду, что это война, и всякое случается. И хоть точного подтверждения, что эта фраза была произнесена нет, для пользователей даже слухов о таком достаточно.

О ситуации поспешили раструбить многие оппозиционные Дональду Трампу СМИ, приписавшие главе государства полное неуважение к семьям погибших и чуть ли не фразы в духе «бабы еще нарожают».

Боец пытающийся спасти раненого

В итоге оказалась подмочена и репутация спецназа США и репутация Трампа, хотя последняя среди американцев никогда не была на высоте.