А что мы тут вообще забыли? Опасное сближение Су-24 с авианосцем НАТО прокомментировали в сети

Сегодня, 09:08

Су-24 пролетел в нескольких метрах от авианосца.

Во время проведения учений НАТО BALTOPS-19 над авианосцем Juan Сarlos I совершил пролет российский бомбардировщик. Видео этого пролета демонстрируется в сети с посылом об агрессивности русских, однако среди пользователей испанского интернета мнение об агрессии самолета не слишком популярно – пользователи скорее приняли российскую сторону, нежели сторону пропаганды НАТО.

Момент пролета самолета из видео

Испанцы спрашивают – а чего собственно их войска делают на Балтике? Зачем им туда плыть, от чего в Балтике обороняться испанским силам? Что мы вообще тут забыли? Упоминается, что вместо бряцания оружием лучше было бы вновь вернуть влияние в старых колониях. Многие начали переделывать заголовок видео и представлять какая была бы реакция в обратном случае, если бы испанский самолет пролетел над российским кораблем в испанских же водах. Один из самых залайканных комментаторов спрашивает: а что собственно должно показать видео? То, что русские не уважают испанский флот, или что «хариеры» (самолеты, базирующиеся на авианосце) ничего не могут противопоставить СУ-24?

Российские самолеты своими действами дают понять НАТО: в Балтике им не рады, российские ВКС не позволят безнаказанно проводить учения в российской зоне интересов, и бряцание оружием, в случае если оно будет слишком навязчивым, в любой момент может быть прекращено.