Работу крупнокалиберной винтовки «Сепаратист» показали в ДНР

Сегодня, 05:00

Новое оружие получилось весьма специфическим.

С самого начала войны на Донбассе добровольцам из ДНР и ЛНР приодится непросто. Противостоящая им украинская армия не только более многочисленна, но и лучше вооружена. И если компенсировать отставание в той же бронетехнике и артиллерии нереально, то стрелковое оружие всегда можно изготовить «своими руками».

Руководствуясь этим принципом, кулибины из ДНР активно взялись за создание различных самоделок и конверсий, наиболее известной из которых стала крупнокалиберная винтовка «Сепаратист». Доподлинно неизвестно, какое именно оружие послужило прародителем этого 23 мм монстра — возможно, это один из стволов «Шилки» или ЗУ-23-2 — зенитных установок времен СССР, переделанных под использование «в ручном варианте». К стволу присоединен огромный дульный тормоз, который по заявлениям создателей почти полностью гасит отдачу — с ним эта «винтовка» выглядит как настоящая «шайтан-труба» и напоминает поделия сирийских боевиков. Выбор калибра однако же сделан не ради достижения поразительной дальности в почти 3 километра, а для совместимости с распространенными 23 мм боеприпасами, которые по назначению в республиках применять негде.

Современный вариант винтовки с сошками и без станка.

Вероятно, винтовка не будет поставлена в массовое производство — таких мощностей в ДНР просто нет, да и количество стволов, подходящих под переделку, очевидно, не много. Однако востребованность в таких винтовках тоже не высока — линия соприкосновения редко требует работы тяжелого снайперского оружия.

В самом видео заметно, что огонь ведется на большую дистанцию, каждое попадание сопровождается внушительным взрывом. После начала работы все бойцы ВСУ тут же поспешили укрыться и уйти от зоны накрытия. Возникает ощущение, что противника просто пытались напугать, а не перестрелять.