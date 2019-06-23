«Витязь, Стечкин — Альфа вечен!»: Спецназу ФСБ не купят новую экипировку на юбилей — эксперт

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Ожидания о новых закупках для элитных российских бойцов развеял специалист по оружию.

Спецподразделение «А» центра специального назначения ФСБ отмечает красивую дату 28 июля — 45 лет со дня основания.

Элита российской разведки «Альфа» начала свой путь за месяц до создания самой организации — все началось со спецоперации по спасению высокопоставленных чинов МВД и КГБ из плена, на захваченном террористами пассажирском самолете Як-40. Собственно, это и стало причиной.

С тех пор, по неофициальным данным, спецназ «Альфа» не раз побывал в самых сложным спецоперациях и самых горячих точках мира.

Основными задачами «А» является диверсионные разведки, антитеррористические операции и освобождение заложников.

Время идет, статус элиты не меняется как и экипировка бойцов — на вооружении спецназа до сих пор находятся всем известным АК-74, разные модификации которого находятся и на вооружении стран 3-го мира. Пистолеты-пулеметы ПП-19-01 «Витязь» и MP5, патрон которых неспособен противостоять современным бронежилетам.

А из пистолетов — Стечкин и Ярыгин советской сборки.

Боец «Альфа»

Не так давно, Минобороны РФ поставила на вооружение российской армии новейшие АК-12 и АК-15 и пистолет «Удав» и многие эксперты заявили, что-то же ждет и ФСБ, тем более, что у «Альфы» юбилей.

Однако военный специалист развеял эти слуха, утвердив мнение, что бойцам нет необходимости переобуваться на современные аналоги — во-первых, потому что они слишком прихотливы в обслуживании, во-вторых, потому что это дорого, а серьезной необходимости нет.

«Альфа» и без того оказались лучшими в мире, завоевав кубок короля Иордании.

По этому поводу даже сложилась народная поговорка, символизирующая боеспособность и мастерство бойцов: «Витязь, Стечкин — Альфа вечен».