«Фантазии – ноль!»: Испанский спецназ «копирует» тренировки ГРУ России — мнение

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Пропагандистское видео испанского спецназа напомнило многим о ССО ГРУ России.

В русскоязычном сегменте интернета активно обсуждается видеозапись, на которой изображены различные этапы подготовки спецназа Испании. На видео показано, что бойцы испанского спецназа, в ходе тренировок, подвергаются различным видам физических испытаний: лыжный кросс, скалолазание, прыжки с парашютом, преодоление полосы препятствий. Данные упражнения кому-то могут показаться подозрительно знакомыми. Например, бойцам Сил специальных операций ГРУ России, которые вообще могут воскликнуть «фантазии – ноль!», глядя на испанских коллег.

Основу испанского спецназа составляют роты специальных операций (Compañia de operaciones especiales – COE) испанского Иностранного легиона. В отличие от французского Иностранного легиона испанский аналог комплектуется подданными испанского короля, а «Иностранным» называется потому, что предназначен для действий за пределами Испании.

Бойцы COE на награждении

С недавних пор бойцы испанского спецназа стали участвовать в миротворческих операциях в Африке, принимая совместно с французами участие в борьбе с терроризмом. Вероятно, после первых же боёв выявилось отсутствие боевого опыта у испанских спецназовцев, за неимением которого испанцы решили обратиться к опыту стран, ведущих долгую борьбу с терроризмом. Таковой страной-примером для Испании стала Россия.

Испанский спецназ COE в бою

В этом нет ничего удивительного. Ещё во времена президентствования Дмитрия Медведева между Испанией и Россией установились крепкие и доверительные отношения. Испанский король Хуан Карлос I неоднократно приезжал в Россию, а его сын, занявший престол, Филипп VI представлял Испанию во время Чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве.

Видимо, дружба Мадрида и Москвы зашла чуть дальше и поэтому испанский спецназ «копирует» тренировки ГРУ России. Во всяком случае, испанские офицеры зачем-то учат своих бойцов боевым действиям в зимних условиях, которых из-за тёплого климата в Испании нет. Однако, лыжный кросс и марш-бросок по заснеженному лесу является обязательным этапом, в получении заветного тёмно-зелёного берета бойца испанского армейского спецназа COE. Если ради этого даже приходится ехать в Норвегию, где проводятся зимние тренировки испанского спецназа.