Померились короткостволами — Бойцы ФСБ «Альфа» и «Вымпел» отстрелялись за имя лучшего

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Соревнование по ТЦС между сотрудниками подразделений вызвало недоумение у пользователей сети.

Тактико-циклическая стрельба, или ТЦС, является четвертым упражнением на соревнованиях между российскими спецподразделениями. Один из многих этапов, но именно он показал специфику каждого из бойцов.

В сеть попало видео с соревнований между группами спецназа, на кадрах которой, предположительно, запечатлены бойцы элитных российских подразделений «Альфа» и «Вымпел» ЦСН ФСБ. На кадрах, бойцы сдают ТЦС по пулемету.

Спецназовец разряжает пулемёт Калашникова и перемещается за покрышки, которые служат укрытием, попутно отстреливает мишени, а после меняет ленту в коробе пулемета. После, меняет в руках пистолет и ПКМ и движется обратно от покрышек к бронеавтомобилю, не прекращая обстрел.

Цикл заканчивается тогда, когда заканчиваются патроны в пистолете Макарова или все мишени лежат.

Со стороны, это выглядит крайне странно. Спецназовец перемещается крайне медленно, пригнувшись разве что под весом ПКМ, и очень плавно ведет стрельбу по мишеням — 1-2 выстрела за раз.

Недоумение в сети вызвал тот факт, что такая практика крайне губительна при реальном боевом столкновении. Вражескому снайперу не составит труда поймать на мушку бойца.

Сами спецназовци действовали по-разному, что понятно из различного боевого опыта.

Боец «Альфа» произвел каждый выстрел точно в цель, однако перемещался очень медленно.

Боец «Вымпела», напротив, двигался как можно быстрее, производя больше выстрелов, половина из которых — промах. Однако все цели положил.

Каждый сам для себя выбрал, какая тактика эффективная — результат соревнований в кадр не попал. Однако попытка помериться короткостволами и выяснить кто лучший, для себя, вполне удалась.