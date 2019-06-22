«Шайтан-тележка»: Чем французский броневик AMX-10RC хуже отечественного «Терминатора»?

Сегодня, 18:00

Эксперты сравнили технику борьбы России и Парижа с террористами.

В современном мире наиболее распространённым типом военных конфликтов стали так называемые «постколониальные войны». Как правило, они характеризуются тем, что армия технически и экономически развитой страны вступает в вооружённое противостояние с плохо обученными повстанческими отрядами на территории стран Третьего Мира – бывших колоний европейских держав в Азии и Африке.

Наиболее яркими примерами «постколониальных войн» являются вооружённые операции армии Франции в её бывших африканских колониях Мали, Центральноафриканская республика, Мавритания, Чад.

Специфичность данных войн проявляется в том, что высокомобильные подразделения войск марин (традиционное название ударных частей французской армии) совместно с лёгкой бронетехникой занимается вооружённой борьбой с малочисленными террористическими группами, вооружёнными стрелковым оружием и лёгкой техникой. Как правило, в этих действиях участвуют группы спецназа войск марин, используя для передвижения бронетранспортёры и боевые машины пехоты.

Французские солдаты в Мали

Основной боевой машиной французских войск в Африке является тяжёлый бронеавтомобиль AMX-10RC, за свои боевые качества часто называемый «колёсный танк». В этой связи эксперты любят сравнивать действия французских войск в Африке с аналогичными операциями российского спецназа ГРУ в Сирии.

Огромную роль в разгроме террористических формирований в Сирии сыграли новейшие боевые машины огневой поддержки (БОМП) «Терминатор». Может ли быть французский броневик AMX-10RC хуже отечественного «Терминатора»?

AMX-10RC является колёсным бронеавтомобилем и уже здесь он проигрывает гусеничному «Терминатору», который обладает большей проходимостью, что, порой, критически важнее, нежели высокая скорость передвижения AMX-10RC, которая составляет 85 км/ч против 65 у «Терминатора».

«Терминатор» вооружён двумя автоматическими пушками 2А42 калибром 30 мм, одним Пулемётом Калашникова калибром 7,62х54 мм, а также системами управляемых противотанковых ракет. У французского «коллеги» AMX-10RC одна неавтоматическая пушка F2 калибром 105 мм и один пулемёт NF1 калибра 7,62х51 мм. Несмотря на то, что у AMX-10RC больше калибр главного орудия, общая огневая мощь французского броневика значительно уступает российскому «Терминатору».

В целом, «Терминатор» является более высокомобильным, чем AMX-10RC, и мощным видом бронетехники. При этом нельзя забывать, что африканские террористы экипированы и обучены хуже, чем их сирийские «коллеги», поэтому не стоит удивляться тому, что в своей борьбе французский спецназ применяет худшую, нежели у России технику. Однако, это не отменяет того, что и AMX-10RC, и БОМП «Терминатор» заслужили у террористов прозвище «шайтан-арба», что можно перевести как «шайтан-тележка».