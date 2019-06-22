«Пистон Потрошитель!». Боец спецназа рассказал, почему ГШ-18 — лучший в мире пистолет

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«Авиационная пушка» на 18 патронов была поставлена на вооружение спецназа в 2000 году.

Пистолет стал уникальным еще на стадии производства — отцами ГШ-18 являются конструкторы авиационных пушек Грязев и Шипунов.

О достоинствах и недостатках ГШ рассказал командир спецподразделения «Сатурн» при управлении ФСИН Борис Николаев.

Первый и последний отечественный пистолет, материалом для создания которого, послужил полиамид — особая синтетическая ткань, повышающая легкость пистолета, при этом не влияющая на прочность ствола.

Таким материалом может похвастаться знаменитый австрийский пистолет Glock 17.

Пистолет имеет магазин на 18 патронов под калибр 9x19 миллиметров. ГШ имеет 4 степени предохранения, что является уникальной наработкой для пистолетной конструкции.

«Огнестрел» имеет патрон с повышенной бронебойностью и маленькие размеры, за что был прозван пистон-потрошитель.

Главным минусом пистолета является то, что при очень легком весе, у него очень мощный патрон. Из-за подобной «асимметрии», происходит сильный подброс при выстреле.

Боец спецназа с ГШ-18

Также, несмотря на заявленные 18 патронов, всех их невозможно уложить в магазин, максимум 15 — для полной обоймы необходимо иметь специальное зарядное устройство, что снижает его эффективность в боевых условиях.

Но поскольку пистолет чаще выдается как наградной или используется спецназом в городских условиях, этот минус остается не сильно заметен.

Несмотря на такие минусы — плюсы перевешивают. В городских условиях работы спецназа или при ношении пистолета сотрудником при исполнении, ему нет равных, лучший в мире.