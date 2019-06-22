«Не убьет, не покалечит»: Вооружение Росгвардии опозорило выставку оружия ФСВНГ

Сегодня, 00:00

Старое оружие российских бойцов попытались «замаскировать» краской, что вызвало насмешку у россиян.

Руководство Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) приняло решение о проведение собственной выставки, на которой были продемонстрированы образцы, стоящие на вооружении бойцов спецназа.

Сама выставка прошла 25 мая и все желающие смогли оценить экспонаты. Были представлены новые виды огнестрельного оружия, которые еще не встали на вооружение, но выглядят вполне футуристично.

Но большая часть экспонатов была посвящена тому, с чем приходится работать Росгвардии на сегодняшний день.

Эксперту по оружию удалось взглянуть на выставочное огнестрельное оружие и он остался, мягко говоря, поражен тем, с чем приходиться работать доблестным росгвардейцам.

В то время, как Минобороны еще в 2013 году приняла на вооружение АДС — автомат двухсредный специальный, стреляющий и в обычных условиях и над водой, у Росгвардии до сих пор стоит АПС, бывший на вооружении с 1975 года у агентов КГБ.

АПС

Технические характеристики этого автомата никак не могут посоревноваться с современным оружием. Более того, оружие не в состоянии оказать противостояние современной броне-экипировке.

ВСС

Также, на выставке ярко позировали не модифицированный ВСС «Винторез» 1987 года, пистолет Макарова и старенькие небоеспособные пистолеты-пулеметы ПП-19-01 «Витязь». К слову, небоеспособными они считаются, поскольку такой калибр в сумме с мощностью патрона лишь в редких случаях пробивает современные кивларовые бронежилеты.

«Не убьет, не покалечит», — заявил эксперт, оценивая данное вооружение.

По мнению специалиста по оружия, отдельные типы «огнестрелов» опозорили оружейную выставку ФСВНГ.