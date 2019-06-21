«Нежно» по булкам. Отряд ФСБ «Альфа» на видео «ответил» Киселеву «мягкими» задержаниями

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Ведущий «Первого канала» ранее ставил в пример «мягкость» российского спецназа.

Дмитрий Киселев один из многих российских журналистов, который высказался о ситуации с арестом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Однако, несмотря на заявления главного редактора Meduza.io о побоях в отделении, российский телеведущий напротив заявил, что все прошло «мягко» и «нежно».

Таким образом, Киселев поставил российских силовиков в пример французским, которые «беспощадно» отлавливали протестующих в Париже. Многие оценили этот поступок, как неудачную пропаганду со стороны телеведущего.

В сети было опубликовано видео задержания бойцами спецназа «Альфа» и СОБР подозреваемых в связях с террористами, которое стало своеобразным ответом «пропагандисту».

Спецназ окружил машину и под крик командира начал спецоперацию — у автомобиля были разбиты стекла, задержанного выволокли через одно из них и избили, а после, неожиданно, «нежно» дали по булкам лопаткой.

Видео вышло под названием «мягкое» задержание, что стало косвенным намеком на слова Киселева — «ответ» получился что надо.

Видео было опубликовано в Telegram-канале «Канал специального назначения». Подробностей задержания не известно — два человека, которых выволокли на асфальт были отправлены в отделение полиции.

Бойцы «А» ЦСН ФСБ

Силовики, это не те люди, от которых можно ожидать каких-то шуток — спецоперации, проводимые бойцами спецназа, сопряжены с высоким риском для жизни самих членов отряда и для окружающих, а их работа является чрезвычайно важным элементом в безопасности страны.

Однако, даже если эти действия были проделаны неумышленно, пользователи сети смогли найти в этом связь с Киселевым.