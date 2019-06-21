«…и другому не дам». Гибель украинского пропагандиста Тымчука — месть ФСБ или СБУ?

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Смерть украинского пропагандиста Тымчука может быть убийством.

Гибель известного украинского пропагандиста Дмитрия Тымчука вызвала множество вопросов как на Украине, так и в России.

Печально известный своей фразой-мемом «Потерь нет», Тымчук был главным военным пропагандистом порошенковской Украины. Изо всех сил Тымчук доказывал простым украинцам, что во время боёв на Донбассе убиты тысячи и десятки солдат российской армии и «сепаратистов» в то время как среди украинских солдат «потерь нет».

Усилия Тымчука на пропагандистском фронте дали впечатляющий эффект – украинские паблики совершенно некритично выкладывали у себя фотографии убитых солдат ВСУ, сопровождая подписями типа «трупы российских оккупантов». В конечном итоге можно сказать, что Тымчук был одним из главных творцов военной истерии на Украине, пропаганда которой отвлекала украинцев от реальных проблем их жизни.

Теперь же этот человек мёртв. Несмотря на то, что возбуждено уголовное дело по статье «предумышленное убийство», власти Украины склонны считать, что Тымчук случайно выстрелил себе в голову из наградного пистолета, когда его чистил.

Вместе с тем, есть и другие предположения.

Тымчук был ярым сторонником предыдущего президента Украины Петра Порошенко. Как пропагандист порошенковского режима, Тымчук был посвящён в слишком многие тайны прошлого президента Украины и мог быть убит спецслужбами Украины, дабы какие-то секреты Киева никогда не оказались преданы огласке.

С другой стороны, Тымчук был так же известен и своей показной ненавистью к России. Он неоднократно рассказывал о своём желании убить президента России Владимира Путина, о чём писал в своих социальных сетях. Вполне возможно, что его мечты обернулись против него.

Спецслужбы России имеют давние традиции ликвидации своих врагов. Чеченские террористы Шамиль Бассаев и Хаттаб, предводитель сепаратистов Джохар Дудаев – все они вероятно погибли благодаря работе ликвидиаторов ФСБ из спецназа «Вымпел». Нельзя исключать и того, что в рамках смены российского политического курса на более жёсткий, российские спецслужбы принялись «подчищать» наиболее рьяных ненавистников России, чтобы очистить от них медиа-пространство Украины и обеспечить почву для переговоров Зеленского и Путина.

Получается, что смерть Дмитрия Тымчука была одинаково выгодна и России, и Украине. Нельзя исключать того, что ликвидаторы «Вымпела» избавили мир от Тымчука при полном попустительстве, если не помощи Службы безопасности Украины. С такой же степенью вероятности вполне возможно и то, что Тымчук действительно погиб случайно. В любом случае, смерть одного из ярых пропагандистов войны с Россией обозначает новый виток в отношениях Киева и Москвы. В таком случае вспоминается пословица: сам не ам и другим не дам.