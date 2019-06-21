В бой идут одни старики: Боец ЧВК Вагнера рассказал об обстановке в наемных войсках

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Главный враг современного российского наемника – гипертония и проблемы с кишечником.

В сети появилось интервью с членом ЧВК Вагнера, в котором тот раскрыл многие интересные подробности о таинственной российской организации. Среди них было некоторое количество весьма интересных и даже немного забавных моментов.

Костяк грозного российского ЧВК, как выяснилось, составляют не молодая «надежда нации», а… ветераны Афгана и Чечни, и в целом мужчины в возрасте за сорок. Главным врагом ЧВК в Сирии стали не боевики и спецназ стран НАТО, а гипертония и заболевания кишечника. Выходит, что могущественных боевиков, одну из самых сильных угроз начала 21 века победили усталые и больные сорокалетние мужики, а иногда даже старики, из российской глубинки. Эти «бойцы» даже бронежилетов не носят – по словам ЧВКшника – из-за жары, но, похоже – учитывая что фотографий бойцов ССО в бронежилетах более чем достаточно – реальная причина пренебрежения бронежилетами – простая старость и следующая из неё слабая терпимость к высоким температурам.

Молодежь в нынешнее время армии сторониться: солдат или офицер - это опасная профессия, в которой легко можно потерять жизнь, и никакая жажда подвигов не заставит современного представителя «золотого поколения» пойти в атаку на вражеские пулеметы. Вот и приходится ветеранам делать всю работу.

Предположительно фото бойцов ЧВК Вагнера в Сирии

Стоит отметить, что высокая эффективность ЧВК отчасти связанна именно с составом, люди там хотя и уже достаточно старые, но зато обладающие богатым опытом, который порою помогает выживать гораздо лучше, чем обычная физическая сила. Опыт легко может компенсировать отсутствие бронежилета – ведь когда попадают в бронежилет – это ошибка бойца, который подставился, а опытный боец практически не подставляется.

В завершении интервью боец отметил, что война в Сирии предельно «честная» по отношению к бойцу – почти все погибшие – от автоматного огня или стрельбы из другого стрелкового оружия, очень мало смертей от снайперов или артиллерии. В такой войне участвовать «интересно» - ведь ты понимаешь, что твоя судьба зависит только от твоего профессионализма. Боец отмечает, что с нетерпением ждет следующей командировки на подобную операцию.