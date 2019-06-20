Русский - значит голодный? В сети сравнили сухпайки армии РФ и США

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Если русский не доест сухой паек - за него это с радостью сделает солдат НАТО.

Сухой паек – это специальный комплект еды, применяемый в случаях, когда нет возможности организовать нормальное централизованное питание. Главное требование к сухому пайку – удобство готовки и сытность. В современном мире далеко не все армейские сухие пайки соответствуют этим критериям. Два самых знаменитых сухих пайка сравнили в сети – распиаренный американский MRE и обычный российский армейский сухой паек.

Сравнение провел достаточно знаменитый обзорщик сухих пайков на сервисе Youtube – Solid.

Согласно стереотипам, многие привыкли, что кормят в армии плохо, и уж если централизованно кормят плохо, то то, что находится в сухих пайках наверное совсем несъедобно. Возможно, когда-то это и правда было так, однако сейчас все совершенно по-другому. В современном сухом пайке находятся три основных блюда: завтрак, обед и ужин; блюда отличаются в зависимости от меню, коих уже 12, помимо основной еды в составе есть также растворимые напитки, комплект для разогревания, кофе, сахар, жвачка, одноразовые столовые приборы, и даже шоколад. Очень богатый состав – в общем счете более четырех тысяч килокалорий. Надо отметить, что такой сухпаек суточный. Но зато не выйдет ошибок когда сухих пайков выдано недостаточно по количеству приемов пищи. Помимо самой еды в сухом пайке так же есть салфетки, как влажные, так и обычные, витамины, ветрозащитные спички и таблетки для обеззараживания воды.

Состав MRE

MRE - это разовый сухой паек, в него входит: основное блюдо, небольшой перекус, кофе, шоколад, жевательная резинка а также беспламенный разогреватель. Калорийность - около 1500 килокалорий. Несомненно, герметичный и компактный MRE удобен, но имеет ряд минусов.

Состав российского сухпайка

Беспламенный разогреватель требует воды для функционирования, в то время как российский таганок работает просто от спичек, и даже когда воды нет, можно поесть горячую еду, разогрев её с помощью таганка. К тому же если по близости есть лужа, можно воспользоваться таблетками для обеззараживания. Еда в американском сухом пайке чаще всего перченная и достаточно «химическая» - в ней много различного рода консервантов (больше, чем в классических русских консервах), и в целом это питание гораздо вреднее того, что кладут обычно в российские сухие пайки. Мало того, далеко не все номера американского меню равноценны – некоторые главные блюда совершенно несъедобны – и в случае с российским - ты легко можешь обменять одно из трех блюд, или обойтись двумя – с американским так не выйдет. Сахар есть в обоих пайках, однако в российском его гораздо больше, такая же ситуация повторяется с солью и перцем.

В условиях войны может выйти так, что американский боец будет «сосать лапу», в то время как русский будет питаться ничуть не хуже, чем на «гражданке».