Дорого и глупо: В сети посмеялись над американской военной техникой

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Машина, похожая на стального монстра, вызвала смех пользователей интернета.

«Шредер» — именно такое прозвище носит весьма угрожающая боевая машина. Огромная, тяжелая, со странным вооружением — у непосвященного зрителя сцены с участием такой машины вызывают страх и уважение. Действительно — сложно не оценить огромный почти 75 тонный танк с бульдозерными ножами и тралами. Реальность, правда, ставит машину немного на место. Огромный и дорогой танк «Абрамс» — не самая удачная платформа для инженерной машины, ни броня, ни настолько тяжелое шасси не нужны для таких аппаратов.

Машины разминирования и разграждения нужны для проделывания проходов в минных полях, а также для уничтожения городских баррикад, в РФ для уничтожения баррикад применяются танки с соответствующим оборудованием — ведь установить бульдозерный нож на танк не является чем-то сложным. С минными заграждениями справляются более легкие машины. Установка выстреливает длинный шнур со взрывчаткой, который своим подрывом детанирует окружающие мины, делая безопасный проход. Универсальность - это та черта, которая погубила уже не одну американскую боевую машину. Даже установленная на танковом шасси, машина разминирования очень уязвима — никакая броня не спасет от подрыва полутора тонн взрывчатки — а именно столько находится в двух зарядах разминирования этой машины.

Заряд для разминирования

M1150 Assault Breacher Vehicle является наследником крайне неудачной системы AVLM — американской попытки совместить машину разминирования… с мостоукладчиком. Не самое удачное сочетание, учитывая что в случае потери такой машины будет невозможно не только вывести из строя минные поля, но и перебраться на другую сторону реки. Да и не всегда нужно таскать с собой мостоукладчик и машину разминирования одновременно.

Мостоукладчик-машина разминирования AVLM

В РФ с задачами разминирования справляется легкая, сделанная на базе САУ «Гвоздика» машина УР-77. Она легче, проще в обслуживании и гораздо дешевле.

УР-77 «Змей Горыныч»

Конечно, Пентагон обладает самым большим в мире военным бюджетом, однако даже такой бюджет может закончиться, если каждую инженерную машину строить на базе одного из самых дорогих в мире шасси.