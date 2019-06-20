Экспериментальный российский беспилотник сбили в Сирии

Сегодня, 01:55

БПЛА Орлан-10 уничтожили протурецкие боевики.

Россия, в отличие от многих стран Запада, лишь недавно начала активно заниматься разработкой и активным применением беспилотных летательных аппаратов в целях армии. Идеальной площадкой для обкатки БПЛА, а также связанных с ними технологий, стала Сирия, где с самого начала кампании стали применяться всевозможные беспилотники.

Одной из наиболее результативных беспилотных платформ стал Орлан-10, машина, предназначенная для ведения радиотехнической разведки, а также для наведения и корректировки огня. Впервые данный БПЛА был продемонстрирован еще в начале 2010-х, однако полноценной частью эффективного ударного комплекса начал становиться лишь в Сирии, после внесения в его конструкцию различных модификаций и экспериментальных элементов.

Одна из таких экспериментальных машин оказалась подбита и потеряна в середине июня 2019 года на севере сирийской провинции Алеппо, который контролируют протурецкие вооруженные формирования, противостоящие официальному Дамаску. Инцидент оказался связан с некоторыми странностями, так как ни российская, ни сирийская армии не проводят в настоящий момент операций в данном регионе.

Сам БПЛА, по имеющимся сведениям, был обстрелян, когда осуществлял перелет между авиабазой Менах и городом Азаз, вблизи позиций турецкой армии. Несмотря на то, что ответственность за уничтожение Орлана-10 взяли на себя именно боевики, нельзя отрицать и того, что в действительности беспилотник могли сбить именно ВС Турции.