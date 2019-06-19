ЦНИИТОЧМАШ рассказал о создании замены автомату Калашникова

Сегодня, 23:30

Создатели пистолета «Удав» готовят перспективный автомат для армии.

Полноценная замену автомату Калашникова будет создана еще текущим поколением конструкторов. Такое заявление сделал генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков.

Признав, что все последние попытки создания новой штурмовой винтовки провалились, он тем не менее подчеркнул, что перспективный образец разрабатывается. Главной трудностью, по словам Бакова, является невероятная сложность конкуренции с АК, который оказался чуть ли не идеальным оружием для нашей страны. В то же время, глава института подчеркнул, что создавать что-то новое однозначно нужно, ведь иначе есть риск через сколько-то лет так и остаться с безнадежно уже устаревшим автоматом.

Самым главным вопросом в данной ситуации является, конечно, - будет ли новое оружие разработкой на базе АК или же чем-то принципиально новым. Однозначного ответа на него Баков давать не стал, обозначив, с одной стороны, что речь идет о чем-то перспективном, но добавив, что «ничего особенного не будет». Означают ли эти слова, что нас ждет лишь «рестайлинг» автомата Калашникова гендиректор не уточнил, заявив лишь, что успех в создании пистолета «Удав» вселил в конструкторов большую веру в свои силы и обеспечив им творческий подъем.