Испытано в Сирии: Минобороны рассказало о превосходящем вооружении СУ-57 над аналогами из США

Сегодня, 09:14

Многофункциональными средствами поражения истребители 5 поколения будут оснащены в ближайшие 2-3 года.

Министерство обороны РФ подтвердило информацию о завершающем этапе государственных испытаний авиационного комплекса для СУ-57. Как сообщил руководитель Главного управления вооружений ВС РФ Анатолий Гуляев, вооружение истребителя будет превосходящим по своим характеристикам в сравнении с аналогами из США.

Одновременно с поставками самолётов с новейшим вооружением, армия получит средства наземного обслуживания и технического обеспечения полётов. Также в оборонном ведомстве рассказали, что ракетные системы будут вести огонь из внутрифюзеляжных отсеков истребителя.

Часть авиационного комплекса поражения успешно испытана в Сирии и предприятия-изготовители приступили к серийному выпуску продукции. Многофункциональный СУ-57 создан для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей.

За счёт своей маневренности, скорости, технологии «Стелс» и вооружения он создаёт преимущество в воздухе и представляет большую угрозу для противника. К 2028 году планируется выпуск 76 единиц боевых машин.