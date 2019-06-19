«Путин, введи войска»: Латвийские политики просят РФ о миротворческой помощи

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Снос памятника освободителям, по мнению некоторых политиков, может привести к гражданской войне.

В Риге опять покушаются на исторические монументы, на этот раз под удар попал памятник освободителям Риги. По мнению Международной Миротворческой группы Рижского комитета снос памятника может привести к масштабным волнениям и, возможно, гражданской войне. Как известно, в Латвии проживает большое количество русских, которые весьма плохо уживаются с явно националистическим правительством этой страны. Ввиду препятсивй, в том числе и законодательных, в прохождения русских представителей в большую политику, в стране расцветают в большом числе антифашистские движения. Как известно, обычно такие движения имеют весьма радикальную и милитаристическую направленность. Снос настолько исторически важного монумента и, правда, может спровоцировать такие элементы на агрессию.

Памятник Освободителям Риги

Ввиду этого, ММГ РК призывает Россию, и фактически Президента Путина, ввести миротворческий контингент в страну, дабы предотвратить возможное кровопролитие. Естественно понимая, что никто не допустит ввода одних лишь российских миротворцев, комитет так же обращается к силам НАТО с аналогичным посылом. Присутствие сразу двух ключевых сил в виде миротворцев позволит избежать гражданской войны.

В очередной раз Прибалтика, несмотря на заявление о собственной самостоятельности и независимости, просит помочь другие страны разобраться во внутренних проблемах. Действующие правительства не хотят учитывать интересы всех жителей, законодательно ущемляя в правах неугодные им анклавы, вся эта возня с разными статусами гражданства в Прибалтике до боли напоминает некоторые аспекты зарождения третьего рейха. Сколько времени пройдет до приклеивания теперь уже пятиконечных звезд к русским на территории Прибалтики – остается открытым вопросом.