Смертельный «Контакт»: Как советская разработка поставила крест на целом поколении оружия НАТО

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«Контакт-1» сделал на некоторое время танки НАТО просто мусором.

В середине 80-х годов в мире были крайне популярны кумулятивные снаряды, такой снаряд продавливает броню сверхплотной струей газов, образовавшихся от направленного взрыва. Подобные снаряды имеют огромнейшую пробивную силу, а также обладают неплохой универсальностью. Такими боеприпасами можно вести огонь не только по технике, но и по пехоты — ведь по сути это обычный фугас. Именно такие заряды используются в знаменитом РПГ-7.

Схема действия кумулятивного снаряда

«Контакт-1» — это система, разработанная для снижения пробития таких боеприпасов. Это небольшой заряд взрывчатки в металлическом корпусе, который своим взрывом рассеивает кумулятивную струю. Такая система очень проста, и при этом снижает эффективность кумулятивов на 60—70%, делая даже устаревшие машины устойчивыми к огню даже мощных орудий. На 1985 год в НАТО превалировали именно кумулятивные средства поражения. Обычных подкалиберных снарядов было не так много. Подкалиберный — это обыкновенный снаряд — этакая «стрела» из крайне твердых материалов типа вольфрама или обедненного урана, которая просто проламывает броню за счет скорости и массы. Принятие на вооружение «Контакта», который легко мог быть установлен вообще на любую бронетехнику, сделало силы НАТО на несколько лет просто бесполезными в противостоянии советским танкам. Даже устаревшие Т-55 и Т-62 легко могли теперь справится с новейшими «Абрамсами» и «Леопардами». Теперь странам альянса пришлось в срочном порядке разрабатывать новые пушки, а также боеприпасы для бронетехники и гранатометов, так как все текущее поколение вооружений практически в одночасье оказалось беспомощным против советских танков.

Огромные средства, потраченные до этого на разработку кумулятивных снарядов, оказались едва ли не выброшены на ветер. Можно без преувеличения сказать, что случись тогда война - силы НАТО оказались бы полностью разгромлены. Блок ДЗ «Контакт-1»

К счастью для США и их союзников, СССР не был той самой «империей зла», и никакого нападения не последовало. Если бы Союз и правда был бы агрессором, то на тот момент ничего не могло бы остановить танковую армаду Советов.