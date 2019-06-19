СССР разнес бы США этими самолетами - американцы признали первенство МиГ-1.44 над F-22 «Раптор»

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The National Interest полностью «разобрал» первый русский истребитель 5-го поколения.

Мульти-Функциональный Истребитель – МФИ - именно так сейчас называют проект МиГ-1.44, был отображением советского видения истребителя пятого поколения. Советская школа самолетостроения ставила скорость и маневренность превыше незаметности, поэтому сейчас самолет не может считаться по-настоящему соответствующим пятому поколению, однако на тот момент – если бы он пошел в серию – именно он задал бы критерии оценки таких самолетов.

Этот самолет начали разрабатывать в 1979 году, и по плану на вооружение он должен был быть принят в 1990-ом. Если бы это случилось – ВВС СССР разнесли бы ВВС США – на 90-ый год никаких конкурентов у МФИ просто не было бы – знаменитый F-22 ещё даже в воздух не поднялся, а до серийного производства было ещё долгих 11 лет. Если бы МФИ был построен – никаких 11 лет у США просто не было бы – СССР начал доминировать бы не только на земле, но и воздухе.

Архиваная фотография МиГ-1.44 советских времен

Истребитель был построен по схеме «Утка» - когда помимо прочих есть ещё и небольшие регулируемые «крылья» в носу самолета – эта схема увеличивает маневренность многократно, хотя и несет ряд минусов с точки зрения аэродинамики. МФИ должен был разгоняться до свехзвуковой скорости, не используя форсаж, оснащался двенадцатью внешними и восемью внутренними точками крепления вооружения. Самолет был совместим почти со всем арсеналом советского авиационного вооружения, включая корректируемые бомбы и ракеты сверхдальнего радиуса. Был ли самолет оснащен технологиями пониженной заметности – стелс – на данный момент неизвестно, однако формы фюзеляжа позволяют сказать, что такие работы явно велись.

Даже в США признают первенство СССР в самолетостроении, которое сохраняет РФ до сих пор – новейшие самолеты России активно идут на экспорт, в то время как США испытывают значительные проблемы с поставками своего новейшего F-35.