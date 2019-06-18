Железный капут. Армия Ирака презентовала новый «советский» танк

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Почему одна из беднейших стран мира не сильна в танкостроении?

Иракская армия презентовала общественности свою новейшую разработку – танк Al-Kafeel. Данная разработка является всего лишь попыткой глубокой модернизации танка Т-55, разработанного в 1958 году. Так что можно сказать, что армия Ирака презентовала новый «советский» танк, ведь никаких радикально новых конструктивных решений иракские инженеры не предложили.

Основой создания танка Al-Kafeel стал четырёхлетний опыт борьбы с терроризмом в Ираке. Так как в Ираке с терроризмом воевали американские войска, чьим основным боевым танком является Abrams M1A1, то Al-Kafeel представляет собой очень странную попытку скрестить советский танк 1950-х с современным американским танком.

По этой причине получившийся танк Al-Kafeel совмещает в себе корпус и основную броню от Т-55, размещение боезапаса и автоматическую коробку передач как в Abrams M1A1. 100-мм пушку Д-10Т2С и 12,7-мм пулемёт ДШК от Т-55 с размещением пулемёта в автоматически управляемом модуле на башне, как в новейших модификациях американского Abrams. Так же Al-Kafeel оснащён динамической бронёй, защищающей танк от снарядов противника.

Получившийся у иракских конструкторов плод любви двух ветеранов мирового танкостроения очень хочется назвать «Железный капут» в честь вымышленного танка из юмористического шоу на российском телевидении начала 2000-х. Проблема лишь в том, что «Железный капут» больше походил на танк, чем «современный» иракский танк Al-Kafeel.

В скором времени Al-Kafeel должен поступить на вооружение армии Ирака. Надо заметить, что ещё при Саддаме Хуссейне предпринимались попытки модернизации стоявших на вооружении Т-55 с целью их приближения по боевым качествам к Т-72, однако, американское вторжение не дало возможности реализовать эту идею. Сейчас серьёзным препятствием для такого проекта является слабость и разрушенность иракской промышленности, из-за которой данный проект иракского танка вызывает лишь скептицизм у экспертов.