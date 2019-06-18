Сегодня, 16:30

«Президент мира» Зеленский воюет ради одобрения Вашингтона.

Генерал армии США, бывший командующий американскими войсками в Афганистане и Ираке, а также бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус приехал на Донбасс, где командование украинской армии демонстрировало ему «доказательства российской агрессии».

По всей видимости, поиск оных «доказательств» давно превратился в одно из любимых развлечений украинского генералитета, которым командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) занимается уже шестой год подряд.

Впрочем, точно так же непонятно, зачем эти «доказательства» нужны американцам, которые ещё в 2014 году заявляли, что у них есть самые неопровержимые в мире доказательства «российской агрессии», добытые разведкой, которые настолько секретны, что ЦРУ США никому и никогда их не покажет.

Поездка Дэвида Петреуса на Донбасс совпала с попытками наступления украинской армии на Донецк и артиллерийскими обстрелами ВСУ Донецкого аэропорта. Эти события военные аналитики связывают с визитом генерала США.

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский пытается позиционировать себя в качестве «Президента мира» его стремление, как и стремление украинского генералитета показать свою незаменимость и нужность для Вашингтона не только приводит их к тому, что они «вылизывают» дядю Сэма, но и нарушают собственные обещания.

Чтобы доказать факт существования «российской агрессии» и свою высокую боеспособность, украинские военные сами пошли на агрессию против Донбасса. Таким образом, один из самых опытных генералов армии США Дэвид Петреус имел возможность воочию убедиться в том, чем является украинская армия на самом деле и каково её состояние.