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Спецгруппа «Альфа» ФСБ не может похвастаться хорошим арсеналом, однако индийский MARCOS скоро попросит подаяний, заявил эксперт.

Индийские «Крокодилы» — военно-морское спецподразделение, выполняющее диверсионную разведку и антитеррористические операции, включая освобождение заложников. Организован спецназ Индии в 1971 году во время войны с Пакистаном.

За последние 10 лет, спецназ сосредоточен на внутренней борьбе с терроризмом. Бойцы подготовлены на славу, однако их вооружение пугает военных экспертов. И это притом, что Индия тратит на военные ведомства более 50 миллиардов долларов.

На вооружении Индии находятся автомат Калашникова 47-о года выпуска (АК-47) и американская штурмовая винтовка М16 1964 года выпуска — старые образцы давно снятые с вооружения в странах второго и первого мира.

Помимо подобных «веников», MARCOS использует старенькие одноразовые гранатометы РПГ-7 1961 года выпуска.

Признанный лучшим в мире российский спецназ «Альфа» тоже не может похвастаться хорошим вооружением — чего только стоят ПП «Витязь» и MP5, однако неоднократно спецподразделение «А» ФСБ занимало первые места на соревнованиях по миру.

«Альфа» с задержкой в развитии», — обозвали индийский спецназ военные эксперты.

Диверсионное спецподразделение играет важную роль как внутри, таки и вне страны. Непонятно, почему индийское вооружение находится в таком запущенном состоянии.

Продолжение... Вылизывают Дядю Сэма? Нападение ВСУ под Донецком связывают с визитом генерала США «Президент мира» Зеленский воюет ради одобрения Вашингтона. Даже террористы, против который часто проводятся контрмеры, использую более новое вооружение, хоть и тоже из прошлого столетия — модифицированные АК-74, новые комплектации М16 и винтовки М4.

Все это бойцы спецназа находят на местах проведения рейда.