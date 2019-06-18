«Безумный Макс. Дорога ярости». Зачем венгерскому спецназу машины для действий в пустыне?

Сегодня, 03:54

Пользователи сети отметили сходство венгерских военных с героями постапокалиптичного фильма.

Венгерский военный спецназ получил на вооружение колёсные багги, предназначенные для действий в пустыне. Бойцы венгерского спецназа на своих новых багги уже успели показаться на ночи музеев и есть подозрение, что это максимум, на который способны венгерские диверсанты.

Венгерские спецназовцы на пустынном багги

Перед тем, как ответить на вопрос, зачем венгерскому спецназу нужны машины для действий в пустыне, стоит сказать пару слов про венгерскую армию.

Венгерская армия, ещё будучи союзницей СССР, была самой слабой среди союзников коммунистической Москвы. На вооружении венгерской армии стоит устаревшая советская техника, которую Венгрия не может модернизировать, и которая постепенно уходит с вооружения. Вступление в НАТО несильно помогло Будапешту, так как Венгрия не обладает достаточной суммой денег для закупки новой военной техники.

Спецназ и армия Венгрии практически не участвуют в военных операциях блока НАТО за рубежом. С 2013 года пребывание венгерских войск в Афганистане сокращено до минимального предела, в виде нескольких групп гражданских и военных инструкторов.

Венгерская армия не ведёт активных боевых действий за рубежом, на основании чего военные аналитики и интернет-пользователи сходятся во мнении, что специальная техника для действий в пустыне, пустынный камуфляж, нужны венгерским военным лишь для показухи перед гражданскими зрителями. Гражданские же зрители считают, что их армия становится более похожей на главных героев фильма «Безумный Макс. Дорога ярости», чем на настоящих военных.