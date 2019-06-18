Умри, но сделай. ТОП-6 крупнейших операций спецназа «Альфа»

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В основу отряда КГБ и ФСБ «А» встали офицеры, участвующие в освобождении заложников в самолете Як-40.

Диверсионный отряд «А» при КГБ был организована 28 июля 1974 года, как контртерористический спецназ быстрого реагирования. С 1991 года спецподразделение встало под флаг Федеральной службы безопасности.

Спецназ по праву считается элитой России. Основными задачами группы «А» являются диверсионная разведка, антитеррористические операции и освобождение заложников.

Почти за 45 лет жизни ведомства, спецподразделение прославилось за свои операции. Из самых известных и масштабных из них был составлен ТОП-6.

Первой масштабной операцией стала предпосылка организации диверсионного отряда почти за месяц до его рождения. 3 июля 1974 спецназ «Альфа» провел освобождение заложников на захваченном пассажирском самолет Як-40.

На боту самолета находили шеф МВД Николай Щелоков и зампред КГБ Семен Цвигун. 4 угонщика требовали дозаправки самолета, 1,5 миллиона долларов и беспрепятственный вылет в Швецию. Будущий отряд «Альфа» смог провести спецоперацию по освобождению заложников и аресту этих самых угонщиков за 10 минут.

27 декабря 1979 года. В городе Кабул, отряд «Альфа» взял штурмом дворец Генсека Афганистана Хафизулла Амина, который закончился справедливым судом и казнью государственного деятеля.

4 октября 1993 года — штурм Белого дома. Государственный переворот под предводительством Бориса Ельцина мог закончиться кровавой бойней, если бы не спецподразделение «Альфа». В штурме участвовал еще и спецназ «Вымпел», который, за отказ на прямой приказ вооруженного нападения был расформирован.

Бойцы отряда «А» смогли мирным путем вывести всех из правительственного здания, чем спасли множество жизней.

13 марта 2000 года — захват одного из самых опасных чеченских боевиков Салмана Радуева.

Одна из самых трагичных спецопераций прошла при освобождении заложников в октябре 2002 в московском театре на Дубровке. Боевиков, захвативших театр смогли ликвидировать лиш на третий день и спасти множество невинных жиней, однако операция закончилась множественными жертвами.

И, пожалуй, самая известная антитеррористическая операция по освобождению заложников — сентябрь 2004 года штурм школы в Беслане. Заложников продержали несколько дней. В результате операции, в которой участвовал и возродившийся «Вымпел», все террористы были уничтожена на месте.

Без жертв не обошлось как со стороны мирного населения, так и среди бойцов спецподразделений ФСБ, однако итого операции стало спасение сотни невинных детских жизней.

Умри, но сделай — неофициальный девиз всех российских военных и спецподразделений, показывающий самоотдачу бойцов.