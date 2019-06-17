Ломай меня полностью! «Калашу» устроили экстремальный тест на надежность

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Блогер рассказал, как «убить» АК-47 и почему он до сих пор надежней иностранных аналогов.

Автомат Калашникова или, как называют его в народе, АК-47 был сконструирован легендарным советским конструктором Михаилом Калашниковым в 1947 годы и принят на советское вооружение в 1949 году.

Автомат быстро завоевал огромную популярность во всем мире за свою надежность, выносливость и неприхотливость в эксплуатации и был поставлен на экспорт. На 2013 год, в мире насчитывается более 17 миллионов модификаций «Калаша».

До сих пор штурмовая винтовка находится на вооружении стран третьего мира, уступая лишь модели АК-74.

Но о мощи «Калаша» не утихают легенды и спустя 70 лет. Один из них гласит, что АК способен пробить рельсу со ста метров. Миф был развеян российским экспертом по оружию, доказавшим что это возможно лишь с патроном 5,45x39 миллиметров, тогда как стандартный патрон «Калаша» 7,62. И не со ста метров, а с 20 и начиная с модели АК-74 с патроном повышенной пробиваемости.

А вот другой миф рассказывает о высочайшей выдержки штурмовой винтовки. Американский эксперт по оружию провел эксперимент, чтобы узнать предел выносливости АК.

Автомат дымился, плавился и даже горел, но продолжал стрелять. Рекордом для блогера стали 895 выпущенных патронов подряд. К слову, румынский клон WASR-10 заклинило на 265 выстрелах, а более новый аналог АК-74 продержался 799 выстрелов.

Посмотрев «убийство» ветерана всех войны с 50-х годов, пользователи сети вспомнили старую коронную фразу, ставшей популярным интернет-мемов в начале нулевых: Ломай меня полностью — так и окрестив эксперимент блогера.