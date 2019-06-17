«Солдаты — поштучно!». Россия напрямую спонсирует наемников и ЧВК в Сирии — эксперт

Сегодня, 06:40

Солдат жалко, а наемник остается безымянным и неподотчетным, потому их и развелось в боевых точках.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году с противостояния действующему президенту Башару Асаду. Сейчас же, конфликт перерос в борьбу с рассадником терроризма, куда мировые державы отправляют контрактные войска и диверсионные спецподразделения.

Однако Россия не ограничилась борьбой с террористическими группировками, в отличии от стран Запада. Владимир Путин всячески поддерживает режим Асада, потому, Москва периодически отправляет российских военнослужащих на территорию военного конфликта.

Однако, по информации одного из военнослужащих эксперт, российская армия занимает пассивную позицию на территории страны — офицеры консультируют военных Асада, спецназ проводит диверсионные спецоперации, а штурм военных баз и городов проводится руками наемников.

Частная военная компания, или ЧВК, это группа наемников, спонсируемая сторонними организациями в горячих точках планеты. Однако, по неподтвержденным данным, многие российские наемники спонсируются напрямую российским государством.

Так, например, самая известная ЧВК в российских СМИ — «группа Вагнера», по информации Znak и РБК может получать дотации напрямую от Евгения Пригожина, или, как называют его в народе, «повара Путина».

Это легко объясняется тем, что за каждого посланного солдата в другую страну, государство напрямую несет ответственность. Солдаты — поштучно подотчетны.

«Солдаты — поштучно!, — заявил эксперт, — потому и ценны»

В случае же с наемниками — никакой ответственности. Как выражаются военнослужащие, если он погибает, его семье выплачивается миллион рублей, а про него забывают. Как-будто и не было человека.

Плюс, в случае с наемниками, государство не несет никакой ответственности за их действия. Люди, способные убивать за деньги, могут выполнять поставленные задачи более радикальными методами.

Война в Сирии — радикалы против радикалов.