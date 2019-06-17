«Что угодно, кроме подготовки»: Спецназовец «Альфы» рассказал о «показухе» ради турниров

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Подготовка к соревнованиям заменила подготовку к войне и диверсиям.

Управление «А» Центра специального назначения ФСБ или, как принято в народе, спецназ «Альфа» — гордость российских спецподразделений, заслуженно признанный элитой.

Основные задачи спецназа — диверсионная разведка внутри страны, проведение антитеррористических операция и контртеррористических мер, а также освобождение заложников.

По всему миру проводятся турниры и соревнования, чтобы, во-первых, показать настоящую мощь элитных спецподразделений каждой из стран в мирных условиях и продемонстрировать уровень подготовки на случай ЧП.

Боец «А» ЦНС ФСБ

Во-вторых, выяснение вопроса — «кто же сильнее?» и, конечно же, честь и слава стране победителю.

Самые яркие примеры таких мероприятий — кубок короля Иордании, где Российский спецназ неоднократно занимал первое место, и «Славянское братство» — совместные показательные учения России, Сербии и Белоруссии.

Открытие «Славянского братства»

Однако, по мнению военного эксперта, уровень подготовки бойцов сильно снизился за последнее время. Даже кубок короля Иордании выиграл именно чеченский спецназ, бойцы которого выступили под российским флагом.

Заметив такую тенденцию, боец спецназа ФСБ высказал свое мнение об этом «фарсе». Соревнования, по его мнению, превратились в «показуху». Если раньше это была прерогатива лучших из лучших, то сейчас это стало общедоступным, а тренировка к военным действиям стала подготовкой к мероприятию.

«У меня за последние несколько лет сложилось стойкое впечатление, что мы усиленно готовимся к чему угодно, но не к войне. Кто-то может возразить, что, мол, ядерные ракеты всех буржуев в пыль сотрут и бояться нечего, а потому можно с наслаждаться жизнью и… соревноваться, соревноваться, соревноваться. Что угодно, кроме подготовки к чему-то серьезному», — высказался боец.