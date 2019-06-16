Сегодня, 10:07

Американские коллеги так и не преуспели во многих областях военных разработок, в то время как Россия нарастила свою мощь.

Китайские СМИ активно обсуждают выводы о российском военном превосходстве над США. Китай уверен, что Россия взяла военный паритет над американской армией. К такому выводу натолкнули факты, говорящие сами за себя. Например, успехи России в области разработок гиперзвукового оружия. Успехи так высоки, что уже в ближайшее время первые образцы поступят на вооружение.

Речь идет главным образом о ракетах «Циркон», которые готовятся стать на место «Калибров» в кораблях и «Искандерах». А также новейшая разработка - боевой блок «Авангард», который способен преодолевать любые системы ПВО и ПРО, маневрируя на скоростях свыше 20 махов (более 24 000 км/ч), имея практически бесконечный ресурс полета, поскольку оснащен ядерным реактором и авиационный комплекс «Кинжал». Несмотря на то, что Пентагон начал намного раньше вести разработки подобного оружия - ощутимых успехов американские специалисты так и не добились.

Вероятно, санкции Вашингтона не только из-за каких-то политических разногласий, но и вполне могут быть вызваны бессилием американских военных. Ведь построить адекватную защиту от гиперзвуковых ракет практически невозможно, а представить зеркальный ответ - не могут. Именно поэтому ввести санкции на российские предприятия, занимающиеся военными разработками, была самая реальная мера для Вашингтона. В Белом доме посчитали, что это сможет затормозить российский ВПК, однако серьезно просчитались. Россия готовится к постановке на вооружение гиперзвукового и лазерного оружия, а также завершаются испытания подводных лодок нового класса и атомного беспилотника «Посейдон». Шах и мат, Пентагон.