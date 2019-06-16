Взлёт, дозаправка, посадка: Опубликовано видео воздушных манёвров СУ-35С и СУ-30СМ

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Слаженные действия экипажей позволили выполнить сложнейший элемент подготовки лётчиков.

На базе авиацентра в Липецке происходили манёвры истребителей СУ-35С и СУ-30СМ, которые включали в себя ряд важных действий, показывающих уровень мастерства пилотов. На видео, опубликованном телеканалом «Звезда», был продемонстрирован весь процесс – от взлёта до посадки боевых машин.

В ходе учений была произведена дозаправка в воздухе – один из факторов, позволяющий расширить радиус полёта для выполнения боевых задач на больших расстояниях от аэродрома привязки.

Дозаправка происходила на высоте 6000 километров и на скорости 600 км/ч. Подачу горючего осуществлял аэротанкер ИЛ-78, сблизившись с истребителями до дистанции в 20 метров и, с помощью шланга, соединившегося поочерёдно с СУ-35С и СУ-30СМ.

Успешный результат манёвров показал высокий уровень подготовки и слаженную работу экипажей. Совместный полёт боевых машин осуществлялся ещё и с учётом проверки проводимой модернизации этих видов самолётов, в ходе которых СУ-30 будет унифицирован с СУ-35.

Этот шаг позволяет уменьшить себестоимость производства, улучшить бортовое оборудование и вооружение истребителей. Кроме этого, происходит проверка новых двигателей, которые в процессе модернизации устанавливают на СУ-30, тестируется система распознавания и обнаружения воздушных целей и испытывается высокоточное оружие, которым оснащаются боевые машины.