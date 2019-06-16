Российские охотники получат гражданский вариант снайперской винтовки спецназа

Сегодня, 06:50

ВССК «Выхлоп» в «огражданенном» варианте вскоре поступит на рынок.

Очередная новинка вскоре будет ждать российских охотников в магазинах. На этот раз в производство решили пустить карабин на базе новой винтовки для спецназа — бесшумного «Выхлопа». Новинка для охоты будет называться МЦ-558 и получит несколько отличий от своего прародителя — первые модели будут выпускать под распространенные калибры 300 LM и .338 LM, и, естественно, согласно действующему законодательству не будут оснащаться глушителем.

МЦ-558 и ВССК «Выхлоп»

Стоить новинка будет около 150 тысяч рублей, что весьма недорого как для крупнокалиберной высокоточной винтовки. Правда, ситуация слегка осложняется дорогими иностранными патронами, но если оружие пойдет в широкую серию, производитель не отрицает возможности запуска в производство и «родного» патрона 12,7×55, который будет стоить гораздо дешевле для отечественного пользователя. Винтовка выполнена в схеме булл-пап, что снижает её габаритные размеры, при этом, правда, требуя небольшой привычки к новому расположению органов управления. Достоинств у нового оружия весьма много: беспрецедентная точность как для охотничьего или спортивного оружия — сказывается прошлое винтовки и изначальное предназначение для профессионалов, новый карабин одинаково удобен как для правшей, так и для левшей — окно экстракции гильз можно легко переставить с одной стороны на другую, к тому же у МЦ-558- небольшая отдача и есть планка пикатинни для установки современных прицельных приспособлений.

В своей ценовой категории конкурентов у нового изделия российских оружейников практически нет, за такую сумму просто невозможно купить другую крупнокалиберную снайперскую винтовку с подобными характеристиками.