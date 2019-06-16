Российские охотники получат гражданский вариант снайперской винтовки спецназа

ВССК «Выхлоп» в «огражданенном» варианте вскоре поступит на рынок.
Очередная новинка вскоре будет ждать российских охотников в магазинах. На этот раз в производство решили пустить карабин на базе новой винтовки для спецназа — бесшумного «Выхлопа». Новинка для охоты будет называться МЦ-558 и получит несколько отличий от своего прародителя — первые модели будут выпускать под распространенные калибры 300 LM и .338 LM, и, естественно, согласно действующему законодательству не будут оснащаться глушителем.
Стоить новинка будет около 150 тысяч рублей, что весьма недорого как для крупнокалиберной высокоточной винтовки. Правда, ситуация слегка осложняется дорогими иностранными патронами, но если оружие пойдет в широкую серию, производитель не отрицает возможности запуска в производство и «родного» патрона 12,7×55, который будет стоить гораздо дешевле для отечественного пользователя. Винтовка выполнена в схеме булл-пап, что снижает её габаритные размеры, при этом, правда, требуя небольшой привычки к новому расположению органов управления. Достоинств у нового оружия весьма много: беспрецедентная точность как для охотничьего или спортивного оружия — сказывается прошлое винтовки и изначальное предназначение для профессионалов, новый карабин одинаково удобен как для правшей, так и для левшей — окно экстракции гильз можно легко переставить с одной стороны на другую, к тому же у МЦ-558- небольшая отдача и есть планка пикатинни для установки современных прицельных приспособлений.
В своей ценовой категории конкурентов у нового изделия российских оружейников практически нет, за такую сумму просто невозможно купить другую крупнокалиберную снайперскую винтовку с подобными характеристиками.