Новую снайперскую винтовку для армии показали на видео

Сегодня, 15:30

Винтовка под названием «СВЧ» должна стать заменой советской СВД.

СВД — это признанная классика снайперского оружия, винтовка в своей концепции опередившая время — фактически это первая принятая на вооружение марксмановская винтовка — правда, на момент принятия её на вооружение этот термин ещё не был распространен. Понимание советских конструкторов, что стрелку обыкновенного пехотного отделения гораздо важнее скорострельность, нежели невероятная точность, которой тот все равно не сможет воспользоваться, позволило подразделениям советской армии действовать невероятно эффективно. Ввиду крайне мощного патрона и отлично работающей автоматики, актуальность СВД не снижается даже сейчас, и небольшая модернизация способна надолго продлить жизнь знаменитой винтовки.

СВЧ

Однако, некоторые конструкторы считают, что СВД пора на покой, именно к таким относятся авторы «новейшей» СВЧ. Снайперская Винтовка Чукавина, по мнению создателей, призвана стать платформой для целого семейства огнестрельного оружия. Ей приписывают чуть ли не характеристики винтовки будущего. Однако, присмотревшись, можно заметить, что ничего нового в представленном оружии нет: взвешенный ствол может и являлся чем-то новым в момент разработки, однако, уже сейчас есть почти во всех перспективных винтовках, автоматика по типу AR15 действительно лучше подходит для высокоточного оружия, однако, снижение надежности, вызванное характерными негативными сторонами этой схемы, не стоит того, тем более в российских условиях, а планки пикатинни сейчас и вовсе не являются аргументом. Конечно, это не полная копия американской системы, однако, слишком уж многое взято от неё. И, возможно, эта винтовка и имела бы будущее, но Концерн Калашников уже разработал СВДМ, которая также имеет взвешенный ствол, планки пикатинни на ствольной коробке и улучшенную схему работы автоматики. К тому же эта винтовка имеет немалую степень унификации с классической СВД.

СВДМ

Зачем в нынешних условиях российской армии СВЧ — непонятно, сейчас в войсках и так переизбыток разнообразия оружейных систем, добавление ещё одной может привести к логистическим проблемам и негативно сказаться на боеготовности армии.