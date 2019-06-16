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Ракета AGM-183A должна стать ответом российскому «Кинжалу».

Российская армия с конца 2000-х годов стала активно перевооружаться современными образцами военной техники и вооружений. Особое внимание, по традиции, было уделено наступательному ракетному оружию, которое выполняет функции сдерживающего фактора в международных отношениях – зная о том, насколько мощные ракеты есть у России, ни одно государство мира не захочет с Россией воевать.

Одной из таких удачных новинок стала гиперзвуковая ракета «Кинжал», роль самолёта-носителя для которой исполняет сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К. Обладая дальностью поражения цели в 2000-3000 км, гиперзвуковая ракета «Кинжал» движется свыше скорости звука, что затрудняет её перехват.

Увидев возможности новейшей российской военной техники, в США приступили к испытаниям гиперзвукового оружия.

Американским ответом «Кинжалу» стала гиперзвуковая ракета AMG-183A, первое испытание которой состоялось 12 июня. В ходе этого испытания ракета была просто помещена на консоль-подвеску под крылом стратегического бомбардировщика B-52H и в таком виде «прокачена» в воздухе. Целью таких испытаний является выявление того, как ракета держится под крылом самолёта в «спокойном» положении, насколько влияет на движение самолёта и как прочно закреплена в пусковой консоли.

Гиперзвуковая ракета AMG-183A под крылом бомбардировщика B-52H

Стоит отметить символизм даты испытания ракеты. 12 июня отмечается как День России в РФ и в этой связи факт того, что первое испытание гиперзвуковой ракеты AMG-183A состоялось именно в этот день, видится уже намёком-угрозой в адрес России со стороны США.

Примечательно и то, что платформой для испытания данной ракеты стал старый, стоящий на вооружении с 1955 года, бомбардировщик B-52H, известный как основной самолёт-носитель ядерного оружия в армии США.

Панический испуг американцев может толкать их на откровенные провокации по отношению к России, но, в то же время, этот испуг наглядно показывает степень мощи российской армии и военной техники.