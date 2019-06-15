Владыка морей: Российский робот «Клавесин-2Р-ПМ» успешно завершил испытания

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Подводный аппарат будет выполнять военно-гражданские миссии.

Накануне стало известно о завершении испытаний нового российского беспилотного подводного аппарата. Детищем ЦКБ «Рубин» стал «Клавесин-2Р-ПМ», который разрабатывался ещё в 2016 году. Тогда и стало впервые известно о разработке из отчетов конструкторского бюро. Российский робот «Клавесин-2Р-ПМ» успешно завершил испытания ещё в 2018 году, но об это известно стало только сейчас.

Аппарат будет выполнять обзорно-поисков функции, направленные на исследования Мирового океана, а также проводить разведку, контроль и наблюдение за потенциальным противником, наблюдение за потенциально опасными предметами под водой, в том числе, за минами. Стоит отметить, что автономность беспилотника составляет более трех месяцев, причем без использования ядерной энергии.

Аппарат способен на погружение до 6000 метров, что несомненно может говорить о его неуязвимости и скрытности. Владыка морей в военной и мирной сферах с легкостью обойдёт американские аналоги, поскольку те не имеют столь впечатляющих возможностей. Например, Boeing Echo Voyager и Orca от Lockheed Martin не способны к таким погружениям, а также отстают в автономности работы. Вероятно, что «Клавесин-2Р-ПМ» оснащён ядерной силовой установкой, чего нельзя сказать об американских аналогах.

Планируются испытания российского робота и в Чёрном море. Очевидно, там и будут базироваться первые образцы поступившие на вооружение ВМФ РФ, поскольку Крым и его акватория в последнее время стали объектами пристального внимания и активности потенциального противника.