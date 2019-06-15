«Лиловый негр вам подавал снаряд»: Танки НАТО не могут отказаться от устаревшей технологии

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Даже в 2019 году бронетехника США и Британии все еще требует ручной подачи снарядов.

Современные проблемы требуют современных решений. Эта максима касается всех сфер жизни, в том числе и военной техники.

Одна из главных проблем современной бронетехники и артиллерии является необходимость повышения скорости стрельбы из пушек. Ведь чем выше скорость стрельбы, тем выше возможная плотность огня и тем большее количество целей может поразить танк или артиллерийская установка.

Особое внимание уделяется скорострельности танковых орудий. И здесь наблюдается острая разница между бронетехникой России и НАТО. Танки НАТО не могут отказаться от устаревшей технологии, которая давно не используется в советских и российских танках. Вместо этого в отечественной бронетехнике используется технология автоматов заряжания.

Суть автомата заряжания заключается в использовании специального механизма, который производит автоматическую зарядку танковой пушки. Благодаря этому не только уменьшается количество танкистов, но и появляется возможность сделать танковую башню ниже, за счёт чего танк становится в целом ниже и незаметнее для противника.

Впервые автоматы заряжания были применены во французском танке AMX-13 и австрийском танке Steyr SK 105, но они были фактической копией револьверных барабанов, увеличенных до размеров танка, из-за чего быстро выходили из строя. Первый полноценный и современный автомат заряжания был создан советскими конструкторами специально для танка Т-72, который до сих пор является основой танковых войск России в модификации Т-72Б3.

Т-72Б3

Основные танки НАТО – американский Abrams M1 и британский Challenger 2, – не снабжены автоматами заряжания и в этих танках до сих происходит ручная подача снарядов в танковые пушки, из-за чего увеличивается количество танкистов.

Британский Challenger 2

В то же самое время, основные танки НАТО остаются выше российских, из-за чего увеличивается их заметность для бойцов-противотанкистов, а тот же самый Abrams в два раза проигрывает в скорострельности Т-72Б3, делая 4 выстрела за то время, за какое российский танк стреляет 8 раз.

Нелегкая работа заряжающего в американском танке

Можно, конечно, предположить, что отсутствие автомата заряжания на основных танках стран НАТО вызван желанием перефразировать старую песню русского певца Александра Вертинского и помнить о том, что «лиловый негр вам подавал снаряд». Но даже это расистское предположение слабо оправдывает смехотворную техническую отсталость танков НАТО перед разработанным ещё в СССР Т-72.