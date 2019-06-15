«Дали прикурить»: атаку талибов на базу спецназа США прокомментировали в сети

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Тихий аванпост за секунды превратился в место ожесточенного боя.

В интернете распространяется любительская видеозапись, сделанная бойцами Корпуса морской пехоты США, во время выполнения боевых задач в Афганистане.

Суть ролика заключается в том, что два бойца морской пехоты США находятся на посту, во время несения службы. Оба американских морпеха явно не испытывают страха из-за нахождения на передовой, скорее, воспринимая всё происходящее в качестве какой-то извращённой формы отдыха. Солдаты курят, а один даже напевает песню Дженнифер Лопес Jenny from the Block.

Впрочем длятся эти спокойствие и расслабленость совсем не долго. Вдалеке слышится треск выстрелов и уже через несколько секунд один из солдат замечает летящий в их сторону выстрел из РПГ-7, выпущенный боевиками. Завидев угрозу, оба американских солдата активно включились в бой, отражая атаку боевиков.

Пользователи сети не только обратили внимание на использование морпехами пулемёта M240 и карабина M4 с глушителем и подствольным гранатометом М203, но и на то, как быстро и с какой хладнокровностью морпехи принялись отбиваться от талибов.

Видимо, вооруженные гранатометом талибы рассчитывали дать американцам "прикурить", однако ситуация достаточно быстро развернулась не в их сторону. Впрочем, нельзя забывать, что средний боевик вооружён и обучен гораздо хуже средних морпехов США, которых номинально можно даже отнести к спецназу. Конечно, хладнокровие и выдержка важны для солдата, но настоящий воинский дух и мастерство проявляется в ситуациях столкновения с равным или превосходящим противником, а не в боях с толпой плохо обученных бывших крестьян, вооружённых устаревшим оружием.