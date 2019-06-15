«Картонный тарантас и помойка»: Модернизированные БМП-1 раскритиковали в сети

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Самая ненадежная машина российской армии вновь возвращается в строй.

Что делать, если армии нужна обновленная бронетехника, а денег на закупку новых разработок нет? Конечно же – модернизировать старую. Именно такое решение в 2018 году приняло Минобороны РФ, огласив планы по модернизации машины БМП-1.

Казалось бы – рядовое событие, армия регулярно обновляет и дорабатывает старые образцы вооружения, однако этот случай все-таки выходит из ряда вон. Во-первых, потому, что БМП-1 передает читателям привет прямиком из середины 1960-х годов – именно тогда началось ее производство. А соответственно модернизировать предполагается в том числе и машины, некоторым из которых аж за 50.

Во-вторых, сама по себе БМП-1 (в отличие от более удачных БМП-2 и 3) была во многом плодом «творческих исканий» конструкторов, слабо на тот момент представлявших, какими будут будущие военные конфликты. Получившаяся в результате машина оказалась более чем спорной и снабженной целым ворохом врожденных проблем.

Наиболее яркими из них были слабый двигатель и совершенно ненадежная броня, подарившие машине прозвище «картонный тарантас». Во многом именно с БМП-1 и началась мода советских и российских солдат на езду «на броне». Зная, что тонкие стенки корпуса машины не смогут защитить их даже от пуль, военнослужащие быстро начали ездить на ней сверху – для того, чтобы в случае чего иметь возможность быстро спрыгнуть с БМП и укрыться за чем-нибудь.

И, что хуже всего, именно эту проблему исправлять Минобороны и не планирует. Модернизированная БМП-1АМ «Басурманин» получит новые боевой модуль (башню от БТР-82А), новую систему связи, оптику и приборы ночного видения. Броня же, простреливаемая даже легкими пулеметами, останется прежней.

Исчерпывающую оценку машине можно дать и по отзывам тех, кому довелось послужить на ней: «бронесарай» и «помойка» - едва ли не самые цензурные эпитеты, которыми награждают БМП-1 солдаты-срочники. Остается надеяться на то, что принимая решение о модернизации о оставлении этих машин в строю, Минобороны хорошо понимает что делает.