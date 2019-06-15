«Спецназ в лохмотьях»: Новое вооружение США не помогает превзойти спецназ «Альфа» — эксперт

Фотография обмундирования российского спецназа заставила задуматься военных экспертов о первенстве элиты ФСБ РФ.
Армия США не устает модернизировать свою армию и специальные подразделения, самые известные из которых — «Морские котики» и диверсионный отряд «Дельта».
На вооружении бойцов стоит лучшее оружие и бронетехника, скупаемые по всему миру — Белый дом не «брезгует» экспортным боевым товаром.
Более того, военные инженеры создают не менее сильные прототипы отечественного вооружение, например, БПЛА MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk, аналогов которым нет. Или «Айфоны смерти» — новое поколение штурмовых витовок, которые придут на смену M4 и будут работать на основе собственной операционной системы.
«RQ-4 Global Hawk» (слева) и «MQ-9 Reaper» (справа)
Однако большая часть военной техники США идет на экспорт, что не мешает России «не замечать» новинок.
Фото обмундирования российского спецназа «Альфа» ФСБ заставило задуматься военных экспертов, чем воюет Россия и почему она остается на лидирующих позициях в мире?
Такая слава у спецназа «Альфа» и «Вымпел» неспроста — множество последних чемпионатов мира среди элиты спецподразделений выигрывала Россия, пусть в их руках старенький ПП «Витязь» и АКС-74У.
На фотографии, выложенной одним из бойцов, видно самую обычную форму, так сказать из прошлого, кивларовый бронижелет, камуфляж, запасные боеприпасы — все это обеспечивает отличную мобильность бойцам.
Обмундирование бойцы спецназа ФСБ
Несмотря на то, что российские спецподразделения не вооружены новейшими разработками, по типу экзоскелетов или бронекостюмов, у них отличная спецподготовка, равной которой нет — признаются бойцы иностранных спецподразделений. А в мире, где никакая броня не спасет от мгновенной смерти, именно мобильность имеет решающую роль на поле боя.
Новое вооружение не помогает США превзойти Россию. Конечно, долго так продолжаться не может, а значит, уверен эксперт, российский спецназ ждут новые реформы и новое отечественное вооружение следующего поколения.