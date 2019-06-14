«Суровый автомат для нежных рук»: Новое оружие женского спецназа Турции обсуждают в сети

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Автомат KCR-556 поступил на вооружение турецких отрядов спецназа.

Турецкий оружейный концерн Kale group начал производства новой штурмовой винтовки KCR-556, рассчитанной на вооружение ею сил турецкой армии. В первую очередь данный автомат поступит на вооружение сил полицейского и армейского спецназа Турецкой республики.

Штурмовая винтовка KCR-556 работает по классической схеме работы газоотводного поршня. Питание винтовки осуществляется коробчатыми магазинами на 30 патронов калибра 5,56х45 мм – стандартного калибра стран НАТО.

KCR-556

Первым признаком того, что KCR-556 начал поступать на вооружение турецкого спецназа, стала фотография женщин-бойцов спецназа турецкой жандармерии, вооружённых данным автоматом. Справедливости ради, стоит отметить, что гораздо большее внимание, чем автомат привлекли сами женщины-бойцы жандармского спецназа, а KCR-556 был вскользь охарактеризован как «суровый автомат для нежных рук».

Действительно, среднестатистический россиянин представляет себе Турцию всё ещё в качестве страны-сказки из сериала «Великолепный век», в которой женщин не допускают до работы в армии и силовых структурах. Однако, это уже давно не так, с тех пор как в 1920-е годы, под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка, Турция стала передовым и современным государством европейского толка.

Спецназ турецкого генштаба на учениях

Новое оружие женского спецназа Турции обсуждают в сети весьма активно в свете того, что турецкие спецслужбы проявили повышенный интерес к собственной разработке, проигнорировав оружие других стран НАТО. Турецкая жандармерия выразила желание закупить 6000 автоматов KCR-556 для своих антитеррористических подразделений. Количество автоматов KCR-556, заказанных для армейского спецназа Турции, доподлинно неизвестно. Представители армии лишь говорят о том, что данных автоматов заказано более 10000.

Турецкое командование не могло придумать лучшего способа прорекламировать свой новый автомат, чем доверить его военнослужащим-женщинам.