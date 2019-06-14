«Восточные сказки». Лицемерная Турция стоит на пороге создания атомного оружия - мнение

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Президент Турции использует дружбу с Россией в целях своей страны?

Под руководством волевого и авторитарного Реджепа Эрдогана турецкое государство решило «вспомнить» о своих имперских корнях, в связи с чем, неожиданно, у Анкары стали проявляться претензии на региональное господство.

Вместе с тем, Эрдоган явно намерен расширить границы своего влияния, а самым верным способом укрепления своей власти и позиций своей страны является наличие атомное оружие. Эксперты считают, что Турция уже максимально близка к тому, чтобы создать собственное атомное оружие.

Турецкая армия на параде

В пользу этого предположения говорят несколько фактов, от которых не отмахнёшься со словами «восточные сказки».

Во-первых, Турция активно сотрудничает с «Росатомом» в вопросах строительства АЭС «Аккую». О строительстве атомной электростанции Россия и Турция договорились ещё в 2010 году. Стоимость контракта составляет более 20 миллиардов долларов, а ввод её в строй планируется на 2023 год.

Турецкая АЭС «Аккую»

Получив атомную электростанцию, турецкое правительство получит не только бесперебойный источник энергии, но и легальную возможность завоза в страну необходимых для «начинки» атомного оружия компонентов, вроде урана и плутония.

Во-вторых, в ведущих российских физических вузах вроде МИФИ и МФТИ с 2010 года учится очень большое количество турецких студентов. Как ни странно, но учатся они, в основном, на специальности «ядерная физика». Официально, это происходит в рамках подготовки кадров для атомной промышленности Турции, но, вместе с тем, после окончания своего обучения эти студенты могут с лёгкостью стать отцами-разработчиками турецкой атомной бомбы.

Турецкие студенты в исследовательском центре атомной энергетики Калининской АЭС

У аналитиков возникает подозрение, что лицемерная Турция стоит на пороге создания атомного оружия. Руководство Турции использует дружбу с Россией сугубо в своих целях, которые могут быть и антироссийскими. Например, возвращение Крыма и Кавказа под власть Турции, как это было в XVI-XVIII веках.